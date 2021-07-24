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Global Edition
Sunday, August 8, 2021

Cadets graduate from LPD Jr. Police Academy

Credit: KATC - Arcadiana
Duration: 00:31s 0 shares 1 views
Cadets graduate from LPD Jr. Police Academy
Cadets graduate from LPD Jr. Police Academy
Cadets graduate from LPD Jr. Police Academy

CADETS IN THE THE JUNIOR POLICEACADEMY PROGRAM ARE NOWGRADUATE TS.HROUGHOUT THE WEEKKIDS AGES 13-15 PARTICIPATED INA WEEK LONG PROGRAMWHERE THEY LEARNED ABOUTDEFFERENT AREAS OF THE POLICEDEPARTMENT...AND SERVED THE COMMUNITY THROUGHSERVE.ICTHE ACADEMY HELD A CLOSINGCEREMONY WHERE EACH CADET WASISSUED ACERTIFICATE OF RECOGNITION BYTHE LAFAYETTE CHIEF OFPOLICE...THOMASGLOVER.IT WAS A VERY GOOD LEARNINGEXPERIENCE FOR ME, I WASNTEXPECTING TO SEE ALL THE THINGSWE GOT TO SEE AND YOU KN IOWREALLY DO THINK MORE KIDSSHOULD SIGN UP CAUSE ITS REALLYN.FUPROTECTING OUR NATION'S YOUTH IS