4 p.m. COVID-19 update

Gov. Cuomo Gives Latest COVID Update
CBS 2 New York
Gov. Andrew Cuomo gives latest update on coronavirus response and recovery in New York.
GOING TO BE THE HOTTEST COMINGUP IN JUST A FEW MINUTES.KELLY: BACK TO THE CORONAIRUSAND ITS CRED THROUGH MSOURIISAND KANSAS.RIGHT NOW 14.7% OF TESTS INMISSOURI ARE COMING BACKPOSITI.VEIT WAS 8% AT THE BEGINNING OFTHE MONTH.LARRA: IN KANSAS 8.3% OF COVIDTESTS ARE COMING BACK POSITIVE.IT'S NEARLY TRIPLED SINCE THESTART OF JULY.KELLY: A MISSOURI AIR FORCE BASEIS ONCE AGAIN REQUIRING MASKS.KMBC 9'S MATT FLENER IS ATWHITEMAN WITH WHAT PEOPLE INTOWN ARE SAYING ABOUT THECHANGE
Gov. Andrew Cuomo gives latest update on coronavirus response and recovery in New York.
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