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Global Edition
Tuesday, July 27, 2021

Smarts & Smiles dental fair

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas
Duration: 00:28s 0 shares 3 views
Smarts & Smiles dental fair
Smarts & Smiles dental fair
Local dentists are participating in a dental fair today through Friday.

REALIZE YOU HAD.LOCAL DENTISTS WANT TOHELP OUT GET YOUR KIDS READY FORSCHOOL.NEVADA HEALTH CENTER ANDRONALD MCDONALD CARE MOBILE AREOFFERING A DENTAL FAIR.IT STARTS AT 8 THISMORNING AT THE RONALD MCDONALDHOUSE NEAR DECATUR AND SAHARA..IT GOES UNTIL 5 THISAFTERNOON.THE EVENT CONTINUESTHROUGH FRIDAY.ANYONE UNDER 21 CAN GETHELP WHETHER OR NOT THEY AREINSURED.BUT YOU HAVE TO MAKE ANAPPOINTMENTCHILDREN RECEIVING DENTALTREATMENT WILL ALSO RECEIVE AFREE BACKPACK FULL OF SCHO