Smarts & Smiles dental fair
Credit: KTNV Channel 13 Las VegasDuration: 00:28s 0 shares 3 views
Local dentists are participating in a dental fair today through Friday.
REALIZE YOU HAD.LOCAL DENTISTS WANT TOHELP OUT GET YOUR KIDS READY FORSCHOOL.NEVADA HEALTH CENTER ANDRONALD MCDONALD CARE MOBILE AREOFFERING A DENTAL FAIR.IT STARTS AT 8 THISMORNING AT THE RONALD MCDONALDHOUSE NEAR DECATUR AND SAHARA..IT GOES UNTIL 5 THISAFTERNOON.THE EVENT CONTINUESTHROUGH FRIDAY.ANYONE UNDER 21 CAN GETHELP WHETHER OR NOT THEY AREINSURED.BUT YOU HAVE TO MAKE ANAPPOINTMENTCHILDREN RECEIVING DENTALTREATMENT WILL ALSO RECEIVE AFREE BACKPACK FULL OF SCHO