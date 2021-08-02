Firefighters north of Arrowrock Dam made significant progress on the Deer Fire with fire containment jumping to 70% Sunday morning after a torrential downpour the previous night.
Monsoonal moisture assists fire crews with the Deer Fire
Credit: Idaho On Your SideDuration: 00:35s 0 shares 1 views
GARCIAFIREFIGHTERSNORTH OFARROWROCK DAMMADE SIGNIFICANTPROGRESS ON THEDEER FIRE WITH FIRECONTAINMENTJUMPING UP TO 70PERCENT THISMORNING.THE MONSOONALMOISTURE THATPUSHED INTO THETREASURE VALLEYLAST NIGHT AND THISMORNING ASSISTEDFIRE CREWS BUT ITMAY ALSO BE ACAUSE FORCONCERN.THE U-SDEPARTMENT OFAGRICULTURE SAYSWITH MORE RAINEXPECTEDTONIGHT... FLASHFLOODING IS STILL AMAJOR CONCERNFOR THE AREA ANDFIREFIGHTER SAFETYAND FIRECONTAINMENT IS THETOP PRIORITY FORFIRE MANAGERS.FIRE MANAGERSALSO WANT TOREMIND VISITORSTHAT THE BOISENATIONAL FOREST ISSTILL IN STAGE 1 FIRERESTRICTIONSDESPITE THE RAIN.