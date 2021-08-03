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Global Edition
Tuesday, August 3, 2021

Cirque du Soleil requiring COVID-19 vaccination before reopening shows

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas
Duration: 00:23s 0 shares 1 views
Cirque du Soleil requiring COVID-19 vaccination before reopening shows
Cirque du Soleil requiring COVID-19 vaccination before reopening shows

Cirque du Soleil Entertainment Group is requiring all performers and staff to get the COVID-19 vaccine.

POSITIVE.AND TO PREVENT AN OUTBREAKOF COVID-19 AMONG STAFF ANDPERFORMERS..

CIRQUE DU SOLEIL ISREQUIRING VACCINATIONS.CIRQUE DU SOLEIL SHOWS AREGRADUATLLY REOPENING..AND THE GROUP WANTS TOKEEP EVERYONE SAFE.THEY SAY..

BEFORERE-OPENING..

ALL STAFF..ARTISTS..

AND TECHNICIANS MUSTGET BOTH SHOTS.EMPLOYEES WHO ARE N