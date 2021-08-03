Cirque du Soleil Entertainment Group is requiring all performers and staff to get the COVID-19 vaccine.
Cirque du Soleil requiring COVID-19 vaccination before reopening shows
Credit: KTNV Channel 13 Las VegasDuration: 00:23s 0 shares 1 views
POSITIVE.AND TO PREVENT AN OUTBREAKOF COVID-19 AMONG STAFF ANDPERFORMERS..
CIRQUE DU SOLEIL ISREQUIRING VACCINATIONS.CIRQUE DU SOLEIL SHOWS AREGRADUATLLY REOPENING..AND THE GROUP WANTS TOKEEP EVERYONE SAFE.THEY SAY..
BEFORERE-OPENING..
ALL STAFF..ARTISTS..
AND TECHNICIANS MUSTGET BOTH SHOTS.EMPLOYEES WHO ARE N