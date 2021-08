Des militants appellent à la libération d’un ours maintenu en cage depuis 30 ans

Des militants appellent à libérer sur le champ un ours aveugle, Gardé en cage depuis 30 ans en Arménie .Le vieil animal a passé toute sa vie derrière les barreaux.Une association britannique et ses partenaires arméniens dénoncent….… les conditions de vie de cet ours brun baptisé Nelson.D’après des locaux, il serait très peu nourri et passerait parfois plusieurs jours sans nourriture .International Animal Rescue (IAR) et la fondation FPWC appellent le gouvernement arménien….… à forcer Armen Tadevosyan - le propriétaire de l’ours - à libérer l’animal .En 2017, les deux organisations ont lancé la campagne The Great Bear Rescue afin de secourir les ours gardés en cage dans le pays .A ce jour, ils ont secouru 30 ours et estiment qu’il en existe encore au moins 50 dans cette situation .La vie de cet ours ne devrait pas se résumer à une peine de mort.

, Alan Knight, directeur exécutif d'IAR.FPWC/International Animal Rescue/Cover Images