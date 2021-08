3 métiers qui vont s’imposer dans le futur

Voici 3 métiers qui pourraient s’imposer dans le futur d’après le Forum Économique Mondial .Le Cognizant Center for the Future of Work a publié une série de rapports concernant l’avenir du travail à l’horizon 2030.Ils mettent en avant des activités qui devraient s’imposer dans la prochaine décennie et devenir centraux dans l’économie .Du fait de la pandémie, beaucoup de ces métiers sont déjà possibles….… et vous allez comprendre pourquoi .1.

, Conseiller en travail à distance .Avant 2020, tout juste 5% des entreprises avaient une politique de télé-travail .Désormais, la plupart des sociétés souhaitent optimiser le travail à distance….… et une demande pour des conseillers spécialisés devrait naitre .2, Coach sportif.Face à la prise de poids entrainée par les confinements, les offres de cours de fitness en ligne se sont multipliées….… et le nombre de coach sportifs a explosé durant le premier trimestre 2021.3, Concepteur de maison intelligente .Alors que les travailleurs vont de plus en plus rester chez eux, des spécialistes dans la conception de maisons intelligentes….… seront nécessaires pour créer des espaces multifonctions et connectés pour le travail