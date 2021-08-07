A special celebration as the Aziza PE&CE Program wraps up summer session
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A special celebration as the Aziza PE&CE Program wraps up summer session
SMILING AFTER A SPECIALCELEBRATION ATHET MUSEUM OFINDUSTRY TONIGHT.
KIDS FROMTHE AZIZA PEACE PROGRAMWRAPPED UP THE SUMMER SESSIONWITH A PARTY AND LOTOFSSURPRISES FOR SCHOOL.
KIDS TOYOUNG ADULTS....AGES 12-25 WHOLIVE IN THE CITY.... HAVE BEENWORKING ALL SUMMER THROHA-P.
THE PROGRAM USES FASHION,ART, MUSIC, ENTERTAINMENT,FITNESS AND MENTORING TO HPELKIDS DEAL WITH SOCIAL ANDEMOTIONAL LEARNING.
IT'S BEENAROUND SINCE 2008 AND IT NSALL YEAR LON