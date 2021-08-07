Skip to main content
Global Edition
Saturday, August 7, 2021

A special celebration as the Aziza PE&CE Program wraps up summer session

Credit: ABC 2 News WMAR
Duration: 00:41s 0 shares 1 views
A special celebration as the Aziza PE&CE Program wraps up summer session
A special celebration as the Aziza PE&CE Program wraps up summer session
A special celebration as the Aziza PE&CE Program wraps up summer session

SMILING AFTER A SPECIALCELEBRATION ATHET MUSEUM OFINDUSTRY TONIGHT.

KIDS FROMTHE AZIZA PEACE PROGRAMWRAPPED UP THE SUMMER SESSIONWITH A PARTY AND LOTOFSSURPRISES FOR SCHOOL.

KIDS TOYOUNG ADULTS....AGES 12-25 WHOLIVE IN THE CITY.... HAVE BEENWORKING ALL SUMMER THROHA-P.

THE PROGRAM USES FASHION,ART, MUSIC, ENTERTAINMENT,FITNESS AND MENTORING TO HPELKIDS DEAL WITH SOCIAL ANDEMOTIONAL LEARNING.

IT'S BEENAROUND SINCE 2008 AND IT NSALL YEAR LON