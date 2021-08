Dolly Parton a soutenu la communauté noire de Nashville avec ses royalties

Dolly Parton a utilisé les royalties de la reprise de «I Will Always Love You»….... par Whitney Houston...… pour soutenir la communauté noire de Nashville .La reine de la country a acheté un complexe commercial au sein d’un quartier majoritairement noir...… en hommage à la star disparue qui avait repris sa chanson….… en 1992 dans la bande-originale de «The Bodyguard».J’ai acheté une propriété dans ce qu’était le quartier noir de la ville (…).

C'était en dehors des sentiers battus de la 16e Avenue et je me suis dit: “Eh bien, je vais acheter cet endroit, tout le complexe commercial”, Dolly Parton, dans «Watch What Happens Live».Et j'ai pensé “C’est l'endroit idéal pour moi”, en me mettant à la place de Whitney.

J'ai pensé que c'était génial, je vais juste être ici avec ses gens, qui sont aussi les miens, Dolly Parton, dans «Watch What Happens Live».J'adore le fait d'avoir dépensé cet argent dans un complexe, car je me dis: “C’est la maison que Whitney a construite.”, Dolly Parton, dans «Watch What Happens Live».Dolly Parton, qui a écrit et enregistré la chanson originale en 1973...... aurait touché 10 millions dollars avec la reprise de Whitney Houston.A l’époque, des rumeurs voulaient que les deux artistes aient été en conflit à ce sujet….… mais la diva avait balayé ces spéculations dans une interview donnée à «Rolling Stone» en 1993