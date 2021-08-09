The Canadian border reopens to Americans on Monday but now you have to meet certain COVID-19 testing requirements.
Planning a trip to Canada? Here's everything you need to know
BE VACCINATED, AND TESTNEGATIVE FOR COVID.
BUT YOUHAVE TO MAKE SURE YOU GET THERIGHT TEST.
7 EYEWITNESS NEWSREPORTER NATALIE FAHMY BREAKSDOWN WHAT YOU NEED TO KNOW,BEFORE CROSSING THE BORDER.(:07) (2:02) THE CANADIANBORDER REOPENS TO AMERICANS ONMONDAY&BUT NOW YOU HAVE TOMEET CERTAIN COVID-19 TESTINGREQUIREMENTS.
"YOU NEED A VERYSPECIFIC TYPE OF TEST TO ENTERINTO CANADA, AND THAT TYPE OFTEST IS A NUCLEIC ACID TEST."DR. THOMAS RUSSO FROM THE U-BJACOBS SCHOOL OF MEDICINE SAYSTHOSE TESTS, COMMONLY KNOWNP-C-RS, ARE MORE SENSITIVE."AND OBVIOUSLY THE CANADIANGOVERNMENT HAS FIRST ANDFOREMOST IN THEIR MIND TOMINIMIZE THE AMOUNT OFINDIVIDUALS WHO COULD ENTERTHEIR COUNTRY THAT AINFECTED." ONLY AMERICANS WHOHAVE BEEN FULLY VACCINATED FORAT LEAST 14 DAYS CAN ENTER THECOUNTRY.
CANADA ACCEPTSPFIZER, MODERNA, JOHNSON ANDJOHNSON AND ASTRAZENECA PROOFOF VACCINATION.
BUT YOU ALSOHAVE TO GET TESTED, DR. RUSSOSAYS THE PFIZER VACCINE HASABOUT 88% EFFICACY AGAINST THEDELTA VARIANT.
"ALTHOUGH WEKNOW THE OVERWHELMING MAJORITYOF INFECTIONS ARE INUNVACCINATED INDIVIDUALS, OURVACCINES ARE NOT PERFECT." YOUHAVE TO GET TESTED WITHIN 72HOURS OF YOUR TRIP, AND THETEST CANNOT BE A RAPID ANTIGENONE OR YOU WILL BE DENYEDENTRY.
ALL TRAVELERS OLDERTHAN FIVE MUST PRESENT EITHERA NEGATIVE COVID TEST OR HAVEA PROOF OF A POSITIVE TESTBETWEEN 14 AND 180 DAYS BEFOREARRIVAL.
SO, WHERE CAN YOU GETAN APPROVED TEST?
WALGREENSOFFERS THE PCR TEST FOR FREEIN MOST CASES, YOU CAN MAKE ANAPPOINTMENT AND FIND ALOCATION NEAR YOU BY GOING TOTHEIR WEBSITE, RESULTSTYPICALLY TAKE 48 HOURS,INSURANCE IS REQUIRED.
IF YOUARE GETTING THE TEST LASTMINUTE GO TO WNYRAPIDTESTING.COM, YOU CAN FIND A LOCATIONNEAR YOU FOR A CANADIAN BORDERTEST AND YOU'LL GET RESULTS IN30 MINUTES FOR 225 DOLLARS.DYOUVILLE ALSO OFFERS A PCRTEST AT 125 DOLLARS FORRESULTS 48 HOURS LATER OR 16ODOLLARS FOR RESULTS IN 24HOURS.
BUT DR. RUSSO SUGGESTSGETTING THE TEST DONE A FEWDAYS AHEAD OF TIME TO BE SAFE."IF YOU WAIT FOR THE LASTMINUTE THERE'S A GOOD CHANCETHAT YOU MAY HAVE THE TESTDONE BUT NOT HAVE THE RESULTIN TIME TO ENTER CANADA" STANDUP: NOW BEFORE YOU CROSS THEBORDER, YOU ALSO HAVE TO BESURE TO SUBMIT YOUR COVID-19INFORMATION INTO AN APP CALLEDARRIVECAN, IT MUST BE ENTEREDWITHIN 72 HOURS OF ARRIVAL.
IFYOU DON'T HAVE A SMARTPHONYOU CAN VISIT CANADA DOT CASLASH ARRIVE CAN, ENTER YOURINFORMATION AND PRINT OUR THERECEIPT.
REPORTING IN BUFFNF, 7EWNCANADIAN OFFICIALS ARE WAR