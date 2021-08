Un zoo australien célèbre l’arrivée du premier bébé koala de la saison

L’Australian Reptile Park ont célébré la naissance du premier bébé koala de la saison.Baptisée Tippi, le nourrisson….… est d’ores et déjà l’aînée de cinq autres koala dont la naissance a été confirmée depuis .A sa naissance, Tippi pesait 357 grammes et était si petite qu’elle tenait dans un saladier .Depuis, elle présente les signes d’une excellente santé….… et montre un bon appétit ainsi qu’une bonne dextérité lorsqu’il s’agit de grimper .La naissance de Tippi et de ses cousins contribue au programme de reproduction du parc….… et vient récompenser le travail acharné des soigneurs qui ont à cœur de préserver l’espèce .En effet, le nombre de koala s’est effondré ces 20 dernières années en Australie….… du fait de la déforestation, des attaques de chats sauvages et bien évidemment des incendies.A ce titre, une étude de 2019 montre que la perte des zones d’habitat des koalas reste la première menace qui pèse sur l’espèce .The Australian Reptile Park/Cover Images