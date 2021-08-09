Skip to main content
Global Edition
Monday, August 9, 2021

Greenville County Schools postpones board meetings after chairman tests positive for COVID-19, district says

Credit: WYFF
Duration: 00:34s 0 shares 1 views
Greenville County Schools postpones board meetings after chairman tests positive for COVID-19, district says
Greenville County Schools postpones board meetings after chairman tests positive for COVID-19, district says

Greenville County Schools Board of Trustees meetings scheduled for Tuesday have been postponed after a positive COVID-19 test, the district said Monday.

GREENVILLE COUYNT SCHOOL BOARDTHE GREENVILLE COUNTY SCHOOLSBOARD OF TRUSTEES HAS POSTPEDONTOMORROW’S MEETING BOARDCHAIRMAN, ROGER MEEK TESTEDPOSITIVE FOR COVID-19 FOLLOWINGTHE SPECIAL CALLED MEETING HELDSATURDAY NOW MAKE RELEASED ASTATEMENT SAYING QUOTE ALLTHINGS CONSIDERED.I’M DOING FAIYRL WELL AND KNOWTHAT MY SYMPTOMS WOULD BE WORSEIF I HAD NOT BEEN VACCINATED.I’M REMINDED ONCE AGAIN THATCOVID-19 IS SLLTI VERY MUCH ATHREAT.I WOULD URGE YOANNE WHO HASN’TBEEN ALTERNATED TO DO SOIMMEDIATELY AND QUOTE THE BRDOAMEET

Related news coverage

Advertisement

More coverage