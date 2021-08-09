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Global Edition
Tuesday, August 10, 2021

Orange Grove ISD returns to class today

Credit: Kris 6 News
Duration: 00:34s 0 shares 1 views
Orange Grove ISD returns to class today
Orange Grove ISD returns to class today

Students at the Orange Grove ISD returned to classes for their first day of school today.

STUDENTS AT SCHOOL TODAY IBACK TO TRIPLASMA VO **}{***KATIA AT ANIMATION* }{***KATIA AT TRIPLASMA VO **}ITS BACK TO SCHOOL TODAY FORSTUDENTS AT ORANGE GROVE I ANDSDTHEY ARE FOLLOWING TEAGUIDELINES.{***VO* } THE DISTRICT SAYS ITSUP TO THE PARENTS WHETHERSTUDENTS WEAR MASKS IN CLASS --AND STUDENTS WHO COME IN CLOSECONTACT WITH A COVID-19 POSIVETICASE WILL NOT BE SENT HOME TOQUARANTINE.HOWEVE--R THOSE WHO TESTPOSITIVE OR HAVE SYMPTOMS WILLHAVE TO REMAIN AT HOME FOR TENDAYS.THE DISTRICT SAYS IT WILL ADJUST