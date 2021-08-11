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Global Edition
Wednesday, August 11, 2021

Shelter in Place Order in Spring Lake

Credit: WXMI - Scripps
Duration: 00:36s 0 shares 1 views
Shelter in Place Order in Spring Lake
Shelter in Place Order in Spring Lake

ADVISORY IS STILL IN EFFECT INTHE SPRING LAKE AREA ON PALMDRIVE BETWEENHOFFMASTER DRIVE AND THE NORTHOTTAWA COUNTY LINE.DEPUTIES ARE WORKING TO GET AMAN TO COME OUT OF A HOUSE...WE'RE TOLD IT ALL STARTED THISMORNING AROUND 2 A-M WHENDEPUTIES TRIED TO MAKE A TRAFFICSTOP AND THE MAN KEPT ONDRIVING...FINALLY STOPPING AT AHOUSE... THE OTTAWA COUNTYSHERIFF'SOFFICE SAYS THEY HAD A BRIEFCONTACT WITH THE MAN BEFORE HERAN INTO THE HOUSE..AND THEY SAYTHAT HE IS ARMED...WE'ER TOLD A WOMAN WHO WAS INTHE HOUSE CAME OUT UNARMED AT 6A-M..

THE MAN IS STILL INSIDEAND THEYARE CURRENTLY STILL TALKING WITHHIM...

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