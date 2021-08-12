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Global Edition
Monday, August 16, 2021

Fairfax board to consider deal for new superintendent

Credit: 23ABC News | Bakersfield
Duration: 00:44s 0 shares 1 views
Fairfax board to consider deal for new superintendent
Fairfax board to consider deal for new superintendent

Some new leadership could be on the horizon for the Fairfax School District as the board of trustees is scheduled to approve a contract for its new superintendent.

FAIRFAX SCHOOL DISTRICT -- ASTHE BOARD OF TRUSTEES ISSCHEDULED TO APPROVE A CTRONACTFOR ITS NEWSUPERINTENDENT.THE BOARD SET TO MEET TONIGHT --WHERE IT WILL CONSIDERAPPROVING THE DEAL WITH REGINAGRN.OF COURSE THE HIRING OF A NEWSUPERINTENDENT COMES IN THEWAKE OF A RECENT GRAND JY URREPORT THAT FOUNDISSUES WITH THE CURRENT BOARD OFTRUSTEES.THE GRAND JURY REPORT FOUNDINSTANCES OF BULLYG.INMISCONDUCT... UNPROFESSIONALISM... AND MONEY MISMANAGEMT.ENNOW -- LET'S TAKE A CLOSER LOOKAT THE PROPOSED CONTRACT FORGRN.EEGREEN'S CONTRACT IS A TWO YEARDEAL -- THAT WOULD PAYHER 162 THOUSAND DOLLARSNUANAL.

LYGREEN WOULD GET A MONTHLY CELLPHONE ALLOWANCE OF 90DOLLARS.HOWEVER -- UNLIKE OTHER SCHOOLDISTRICTS INKERN COUNTY -- SHE WOULD NOTRECEIVE A CAR ALLOWANCE.THE BOARD IS SCHEDULED TO MEETAT 6 TONIG.

HTWE ARE NEARLY A