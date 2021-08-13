Bright Lights Belhaven Nights
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Bright Lights Belhaven Nights canceled due to rise in COVID-19 cases
264 PATIENTS ARE ONVENTILATORS..A BELHAVEN NEIGHBORHOODTRADITION IS CANCELEDAGAIN BECAUSE COFOV.
IDTHE GREATER BELHAVENFOUNDATION SAYS THE CITY OFJACKSON CANCELED BRIGHTLIGHTS BELHAVEN NIGHTSBLOCK PARTY DUE TO THEINCREASED COVID- 19CASES..THE FOUNDATION SAYS THEYFULLY SUPPORT THE CITY'SDECISION..TICKETS PURCHASEDTHROUGH TICKETMASTER WILLBE REFUNDED AUTOMATICALLY