Man killed while trying to steal car
Northside Drive Shooting Incident
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LIVE IN MADISON... GRACYNGORDON... 16 WAPT NE.
WSA MAN IS DEAD AFTERPOLICE SAY HE TRIED TO STEALA CAR JINACKSON ..JACKSON POLICE SAY THESHOOTING HAPPENED AROUND10:45 THURSDAY NIGHT AA TGAS STATION ON NORTHSIDEDRIVE AT THE INTERSECTIONOF METHODIST HOME ROAD..POLICE SAY THE OWNER OFTHE VEHICLE LEFT THE CARRUNNING IN A PARKING LOTWHEN THE SUSPECT JUMPED INAND TRIED TO TAKE OFF..THE SUSPECT WAS SH