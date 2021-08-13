Skip to main content
Global Edition
Wednesday, September 8, 2021

Northside Drive Shooting Incident

Credit: WAPT
Duration: 00:28s 0 shares 1 views

Northside Drive Shooting Incident
Northside Drive Shooting Incident
Man killed while trying to steal car

LIVE IN MADISON... GRACYNGORDON... 16 WAPT NE.

WSA MAN IS DEAD AFTERPOLICE SAY HE TRIED TO STEALA CAR JINACKSON ..JACKSON POLICE SAY THESHOOTING HAPPENED AROUND10:45 THURSDAY NIGHT AA TGAS STATION ON NORTHSIDEDRIVE AT THE INTERSECTIONOF METHODIST HOME ROAD..POLICE SAY THE OWNER OFTHE VEHICLE LEFT THE CARRUNNING IN A PARKING LOTWHEN THE SUSPECT JUMPED INAND TRIED TO TAKE OFF..THE SUSPECT WAS SH