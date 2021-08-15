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Global Edition
Sunday, August 15, 2021

Gameday traffic near Allegiant Stadium

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas
Duration: 02:29s 0 shares 1 views
Gameday traffic near Allegiant Stadium
Gameday traffic near Allegiant Stadium
Gameday traffic near Allegiant Stadium and the walk across Stdium Walk

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