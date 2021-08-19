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Global Edition
Tuesday, August 24, 2021

Missoula prepares for return of University of Montana students

Credit: KPAX - Western Montana
Duration: 00:29s 0 shares 1 views
Missoula prepares for return of University of Montana students
Missoula prepares for return of University of Montana students

STUDENTS WILL SOON HITTHE CLASSROOM AT THEUNIVERSITY OF MONTANA,AND EPPRARING FOR THEIRARRIVAL ARE THE STREETS OFMISSOULA...THIS WEEK, STUDENTS,EMPLOYEE ANDS,VOLUNTEERS DISTRIBUTEDOVER 1-THOUSAND "GRIZKITS" TO SPRUCE UP TOWNAHEAD OF THE NEWSEMESTER.KITS INCLUDED YARD SIGNS,BANNERS, AND WINW DODECALS AND WERE PLACEDIN UNIVERSITY-DIRICTSTNEIGHBORHOODS ANDHUNDREDS OF BUSINESSESACROSS TOWN.SOME OF THEPARTICIPATING NEIGHBORSARE ANXIOUSLY WAITING FORTHE STUDENTS'RETURN..THEY SAY THEKIDS BRING A SORT OF"VIBRANCY" TO