Skip to main content
Global Edition
Friday, August 27, 2021

6th Child Dies From COVID-19

Credit: WAPT
Duration: 01:20s 0 shares 1 views
6th Child Dies From COVID-19
6th Child Dies From COVID-19
6th Child Dies From COVID-19

HEALTH EXPERTS SAY THEVIRUS IS STARTING TO TARGETYOUNGER PEOP.THE STATE DEPARTMENT OFHEALTH TODAY REPTIORNGTHAT SIX PEDIATRIC DEATHSARE BEING BLAMED ON THECORONAVIRU S.THE LATEST DEATH - T HECHILD WAS YOUNGER THANFIVE- YEARS-OLD.THE STATEEPIDEMIOLOGIST SAYS THEREIS AN INCREASE IN CASESAMONG CHILDREN BETWEENFIVE AND 17 YES AROL D.EXPERTS SAY SINCECHILDREN UNDER 12 CANNOTGET VACCINATED - IS T'MOREIMPORTANT THAN EVER FOR ALLWHO ARE ELIGIBLE TO GET THESHOT WHO HAVEN'T - ROLL UPTHEIR SLEEVES NOW.OTHERWISE - HOSPITS ALWILL CONTINUE TO SEE - N OTONLY MORE YOUNG PEOPLE - BUTMORE SICK PEOPLE INGENERA L.<WE HAVE SEEN SOMEINCREASES IN THE NUMBER OFPEDIATRIC ADSSMIIONS DUETO COVID, AND CERTAINLYWE'VE SEEN INCREASINEPEDIATRIC PATIENTS WHO'VEHAD TO BE EITHER IN THEINTENSIVE CARE UNIT OFTREATMENT, OR HAVE BEEN ONTHE VENTILATOR.

Related news coverage

Advertisement

More coverage

Child COVID Cases Surge In Tennessee

Child COVID Cases Surge In Tennessee

HuffPost NOW News

Children now make up more than 35% of reported COVID-19 cases in Tennessee as pediatric hospitalizations surge in the U.S.