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Global Edition
Sunday, August 29, 2021

Man pulled gun on Morro Bay motel employee, police say

Credit: KSBY - Scripps
Duration: 00:29s 0 shares 1 views

Man pulled gun on Morro Bay motel employee, police say
Man pulled gun on Morro Bay motel employee, police say

ALONG THE COAST HAVE DECIDEDTO TRY AND RIDE OUT THE STMORWHILE OTHERS ARE LEAVING.NOW TO THE LATEST, THE MROORBAY POLICEEP DARTMENT ISINVESTIGATING A REPORT OF ANASSAULT WITH A DEADLY WEAP.ONPOLICE SAY JUST BEFORE 06:00PMFRIDAY A MAN BROKE INTO A ROOMAT THE RODEWAY INN ON INMASTREET, A MOTEL EMPLOYEEREPORTEDLY GOT INTO AN ARGUMTENWITH THE MAN.

THE MAN THENPULLED A HANDGUN FROM HISWAISTBAND AND POINTEIT ATDTHE EMPLOYEE BEFORE RUNNINGAWAY.

ACCORDING TO POLICE,WITNESSES SAID THE MAN WASPICKED UP IN AN UNKNOWN VEHI