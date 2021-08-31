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Global Edition
Wednesday, September 1, 2021

Parent expresses concern over Grover Heights Elementary COVID-19 testing procedures

Credit: KSBY - Scripps
Duration: 02:11s 0 shares 1 views

Parent expresses concern over Grover Heights Elementary COVID-19 testing procedures
Parent expresses concern over Grover Heights Elementary COVID-19 testing procedures

Parent expresses concern over Grover Heights Elementary COVID-19 testing procedures

DA'S INVESTIGATION CONCLUDEDTHAT OFFICERS ACTED REASONABLYIN THEIR USE OF DEAD FORCELYRIVERHEAD SULLIVAN TREE SCHOOLIN GROVER BEACH RECENTLYRECEIVED A PARENT COMPLAINEDREGARDINTHG E WAY COVID-19TESTING PROCEDURES AREAK TINGPLACE AT THE SCHOOL CASE WASDUSTY.AK BER IS LIVE IN STUDIOTO EXPLAIN DUSTY.

GOOD EVENING,RICHARD.

ONCE A COVID 19 CASEWAS REPORTED THAT GROVERHEIGHTS ELEMENTARY STUDESNTWERE REQUIRED TO GET TESTED.THE PROCESS, HOWEVER, WAS NOTAGREEABLE WITH ALL PARENTSF OTHE SCHOOL.