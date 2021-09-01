el tiempo con Felix hernandez: el 1 de septiembre
el tiempo con felix hernandez tarde: 27 de agosto
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{***BREAK**}{***WX OPEN**}{***LIVE WX GFX**}{***FELIX**}ESTA TARDE: UNA PROBABILIDADE D20 POR CIENTO DE LLUVIAS YTORMENTAS EÉCTRICAS.
MAYORMENTESOLEADO, LA ÁXIMA ALREDEDOR DE96.ÍNDICE DE CALOR DE HASTA107.
VIENTO DEL SURESTE ENTRE 14Y 16 MPH, CON ÁFAGAS DE HASTA21 MPH.ESTA NOCHEPARCIALMENTE NUBLADO,LA ÍNIMA ALREDEDOR DE 78.VIENTO DEL SUR SURESTE ENTRE 6 Y16 MPH, CON ÁFAGAS DE HASTA 21H.MPJUEVES: UNA PROBABILIDAD DE 30POR CIENTO LLUVIAS Y TORMEASNTEÉCTRICAS, PRINCIPALMENTEDESPÉS DE 1PM.
MAYORMENTESOLEADO, LA ÁXIMA ALREDEDOR DE96.ÍNDICE DE CALOR DE HASTA107.
VIENTO DEL SUR SUREESTENTRE 6 Y 15 MPH, CON ÁFAGAS DEHASTA 20 M.PHPOR LA NOCHE: POCA PROBABILIDADDE LLUVIAS Y TORMENTASEÉCTRICAS ANTES DE 7PM, Y LUEGOPOCA PROBABILIDAD DE LLUVIAS YTORMENTAS EÉCTRICAS DESPÉS DEMEDIANOCHE.
YOMARMENTEDESPEJADO, LA ÍNIMA ALREDEDORDE 77.
VIENTO DEL ESTE SURTEESDE 11 A 16 MPH Y SE PONDÁ ENCALMA.
LOS VIENTOS PODÍANALCANZAR ÁFAGAS DE HASTA 20MPH.
LA PROBABILIDADE DPRECIPITACÓN ES DEL 20%.VIERNES: UNA PROBABILIDAD DE 40POR CIEN LLUTOVIAS Y TORMENTASEÉCTRICAS, PRINCIPALMENTEDESPÉS DE 1PM.
MAYORMENTESOLEADO, LA ÁXIMA ALREDEDOR DE95.
VIENTO DEL SURESTE DE 5 A 14MPH.VIE.
POR LA NOCHEPARCIALMENTENUBLADO, LA ÍNIMA ALREDEDOR DE76.
VIENTO DEL SURESTE DE 10 A15 MPH Y SE PONDÁ EN CALMA.
LOSVIENTOS PUEDEN ALCANZAR ÁFAGASDE HASTA 18 MPH.SÁBADO: UNA PROBABILIDAD DE 20POR CIENTO LLUVIAS Y TORMENTASEÉCTRICAS.
SOLEADO, LA ÁMAXIALREDEDOR DE 96.
VIENTO LIGERO YLLEGAÁ DEL SURESTE DE 10 A5 1MPH.
LOS VIENTOS PUEDEN ALCANZARRÁFAGAS DE HASTA 18 MPH.SÁB.
POR LA NOCHEÁS DESPEJADO,LA ÍNIMA ALREDEDOR DE 75.VIENTO DEL SURESTE DE 10 A 15MPH Y SE PONDÁ EN CALMA DESPUÉDE MEDIANOCHE.
LOS VIENTOSPODÍAN ALCANZAR ÁFAGAS DEHASTA 20 MPH.DOMINGOÁS SOLEADO, LA ÁXIMAALREDEDOR DE 96.
VIENTO LIGERO YVARIABLE Y LLEGAÁ DEL SURESTEDE 8 A 13 MPH.DOMINGO POR LA NOCHEPARCIALMENTE NUBLADO, LA ÍNIMAALREDEDOR DE5.
7DÍA DEL TRABAJO: UNAPROBABILIDAD DE 20 POR CIENTO DELLUVIAS Y TORMENTAS EÉCTRICAS.MAYORMENTE SOLEADO, LA ÁXIMAALREDEDOR DE6.
9POR LA NOCHE: PARCIALMENTENUBLADO, LA ÍNIMA ALREDEDOR DE75.MARTES: UNA PROBABILIDAD D20
el tiempo con felix hernandez tarde: 27 de agosto
El tiempo con Felix Hernandez tarde: el 24 de agosto