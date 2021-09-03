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Global Edition
Sunday, September 5, 2021

Vegas Golden Knights to require masks at games, no proof of vaccination

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas
Duration: 00:27s 0 shares 4 views

Vegas Golden Knights to require masks at games, no proof of vaccination
Vegas Golden Knights to require masks at games, no proof of vaccination

MASKS... INSIDE THE EVENT.AS MORE EVENTS AND VENUESSHIFT.... TO REQUIRE PROOF OFVACCINATION...*OR*....A NEGATIVE COVID TEST..."THE GOLDEN KNIGHTS".....WILL *NOT* FOLLOW SUIT.THIS GOES FOR..... "GOLDENKNIGHTS GAMES" AND "SILVERKNIGHTS GAMES".HOWEVER...EVERYONE ATTENDING....WILL NEED TO WEAR.... A MASK.THE ORGANIZATION SAYS....THEY WILL LET EVERYONEKNOW.... IF THE POLICY CHANGES.THE GOLDEN KNIGHTSPRE-SEASON.... IS SET TOBEGIN... SEPTEMBER -26-TH.