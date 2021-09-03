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Global Edition
Saturday, September 4, 2021

Virginia school district closed through Sept. 10 after community testing event

Credit: WTVR - Scripps
Duration: 00:42s 0 shares 1 views

Virginia school district closed through Sept. 10 after community testing event
Virginia school district closed through Sept. 10 after community testing event
Virginia school district closed through Sept. 10 after community testing event

OFITS SCHOOLS FOR THE NEXT WEEK...BECAUSE OF COVID-19.AMHERST COUNTY PUBLIC SCHOOLOFIFCIALS SAY THEY MADE THATDECISION AFTER REVIEWING RESULTSFROM A COMMUNITYTESTING EVENT HELD EARLIER THISWEEK.THE DISTRICTWORKED WITH V- D-H ANDDETERMINED THAT THE SCHOOLSYSTEM CANNOT SAFELY OPERATEAT THIS TIME.THERE WILL BENO IN-PRESON OR VIRTUALINSTRUCTION, EXTRACURRICULARACTIVITIES, TRANSPORTATION, ORMEALS THROUGH FOODSERVICES FOR THE UPCOMING WEEK.SUEPRINTENDENT DR.ROB ARNOLD: THIS IS NOT AN EASYDECISION.OR ONE WE MAKE LIGHTLY, AS WEUNDERSTAND HOW IMPORTANT BEINGOPEN IS TO OUR COMMUNITY.AT THIS TIME...STUDENTS ARESCHEDULED TO RETURN TO SCHOOLON MONDAY,SEPTEMBER 13-TH.