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Global Edition
Thursday, September 9, 2021

FNF Week 1: Lafayette Christian v Westgate

Credit: KATC - Arcadiana
Duration: 00:27s 0 shares 1 views

FNF Week 1: Lafayette Christian v Westgate
FNF Week 1: Lafayette Christian v Westgate

HAS WON FIVE IN A ROW.YEAH THE JOURNEY BEGINNINGTONIGHT.AGAINST WESTGATE WHO HAS THEIROWN TITLE ASPIRATIONS WITH 20STARTERS RETURNING WESTGATE ANDLCA BALLING OUT IN A CLOSE ONELCA ABLE TO GET SOME MOMENTUMWITH TWO BIG PLAYS QB DIJONSENEGAL BREAKS FREE RUNNING FORA GOOD 15-YARD GAME.BEEN FOLLOWING IT UP WITH A LONGPASTOR DUDLEY JACKSON, BUTHOWEVER WESTGATE MANAGES TO STOPLCA INCHES BEFORE THE GOAL LINEAND LCA THOUGH IS GOING TO COMEUP WITH