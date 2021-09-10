Truck dangles over Interstate 495 overpass

The cab of a truck was left dangling over an Interstate 495 overpass in Milford.
1 dead in Milford truck crash
One person died in a truck crash in Milford that sent the cab of the truck over a highway overpass.
The cab of a truck was left dangling over an Interstate 495 overpass in Milford.
LANE CLOSUREHA TT OPENS UPAGAIN.LET’S GET TO MILFORD WHERE JOSHBROGADIR IS LIVE ON ETH SCENE OFA TRACTOR-TRAILER IMPACTINGTRAFFIC.DOUG: I WILL TAKE IT FROM HERE.IT IS BREAKING OVERNIGHT.A TRUCK INVOLVED IN A SERIOUSCRASH, LEFT DALINGNG.JOSH BROGADIR IS LIVE ON THESCENE AT FO AURND MILFORD.ARE YOU ON 495 OR IS THE TRUCKON 495?JOSH: THE TRUCK IS ON 495.I’M ON 16 JUST BELOW.495 IS ABOVE 16.THIS BIG RIG OR THE CAB OF IT ISKIND OF ON THE SCENE.IT WAS UP ON A CRANE AND IS NOWOVER TO THE LEFT.A COUPLE OF VEHICLES ARE GETTINGBY AND YOU CAN SEE SOME WORKERSTHERE IN THE MIDDLE OF THE LANESDOING AN EXTENSIVE CLEANUP.THE VIDEO WE HAVE FROM EARLIERIS DRAMATIC.UNFORTUNATE FOR THE DRIVER OFTHIS BIG RIG THAT WENT OVER THESIDE OF ETH HIGHWAY, HANGINGTHERE.REFI CREWS AND OTHER CREWS HADTO COME IN.TWO PEOPLE WERE IN THE RIG ATTHE TIME OF THE CRASH.AND CLEANUP CREWS HAVE ANADDITIONAL CHALLENGE.THEY ARE STILL DOING THATCLEANUP RIGHT NOW.KATIE MENTIONED THERE IS ONELANE GETTING BY.THE EXTENT OF THE INJURSIE,THAT’S TO BE CONFIRMED BY STATEPOLICE.THE CLEANUP IS GOING TO BEONGOING FOR A WHILE.THAT IS CERTAINLY CLOSED DOWNAND L
One person died in a truck crash in Milford that sent the cab of the truck over a highway overpass.