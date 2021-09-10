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Global Edition
Saturday, September 11, 2021

Utah educator takes students to visit local mosque

Credit: KSTU - Scripps
Duration: 02:38s 0 shares 2 views

Utah educator takes students to visit local mosque
Utah educator takes students to visit local mosque

AFGHANISTAN ORF ANOTHER 10YEARS UTAH MAN WHO MAN WHOWORKED AT WORLD TRADE ONE MOVEDFROM NEW YORK SHORTLY BEFORETHE SEPTEMBER 11TH TAX FOX13NOWERINCOXNEWS SHOWS HOWH E ISHELPING STUDENTS AT UTAH SCHOOLJOIN THOSE IN THE ISLAMICCOMMUNITY IN REMEMBRANCE ALONGPRETTY IS A DAY OF PRAYER ONCAMOH AND IN TODAY'S CONGREGATIONSITS A GROUP OF STUDENTS FROM APRIVATE SCHOOL IN UTAHCOUNTY INOUR STUDENTS TO BE ABLE TO COMEAND CONNECT HERE AND FEEL APART OF THIS MUSLIM COMMUINTYBECAUSE WE'RE ALL CONNECTEDGRANT