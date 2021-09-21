Richmond Schools working to improve meal quality

School leaders say that they need to fill nearly 100 positions in order to resume hot meals for students.
School leaders say that they need to fill nearly 100 positions in order to resume hot meals for students.
THE ONGOING ISSUES WITHSCHOOL MEALS TONIGHT.THIS COMES AFTER SEVERALPARENTS SAID THEY WEREDISAPPOINTED IN THE QUALITY OFFOOD BEIG NSERVED TO STUDENTS.EFFECTIVE IMMEDIATLEY - SCHOOLNUTRITION SUPERVISORS AREREQUIRED TO DO MEAL QLUAITYCONTROL CHECKS.THAT INCLUDESMAKING SURE THE FOOD IS SERVEDATTHE RIGHT TEMPERATURE AND MEETSNUTRIONAL STANDARDS.HSCOOL LEADERS SAY THEY AREWORKING WITH THEIR FOODVENDOR TO PROVIDE PRE- PACKAGEDHOT MEALS.THEY ADD THESE WILL ONLY BEAVAILABLE TO PRE-SCHOOL ANDELEMENTARY SCHOOL STUDENTSBECAUSE THEY ARE NOT CALORICALLYSUFFICIENT FOR MIDDLE AND HIGHSCHOOL STUDENTS.SCHOOL LEADERS SAY TO FULLY MAKETHE TRANSITION TO HOT MEALS -THEYNEED TO FILL JUST UNDER 100POSITIONS.TYHE SAY THEYWILL PRIORITIZE FILLNIG THOSEPOSITIONS FOR MIDDLE AND HIGHHSCOOLS.