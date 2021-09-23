Centennial volleyball completes comeback win

Centennial girl's volleyball comes back from two sets down to knock off Vero Beach.
Centennial girl's volleyball comes back from two sets down to knock off Vero Beach.
VOLLEYBALL.
CENTENNIAL WASLOOKING TO IMPROVE TO 6-ON3THE YEAR WHILE VERO WAS AIMINGTO REACH 500.
THE EAGLES WERERUNNING AWAY WITH THIS ONEWITH A 2 SET LEAD BUT VEROBEACH CAME STORMING BACK TOBEAT CENTENNIAL ON THE ROAD2.3-HEATHER MAGELSSEN- THEY AREFIGHTING AND PLAYING TO WIN ANDTHEYAND ITTOGETHER.
TONIGHT JUSTHAPPENED TO BE THAT NIGHT.
YOUCOULD JUST SEE IT IN THEM ANDTHEYOTHER AND WEEXCITED TO BE ABLE TO PUSHTHROUGH IN A FIVE GAME SET.
ITWAS A GREAT TCMAH BETWEEN TWOGREAT TE