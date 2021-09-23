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Global Edition
Thursday, September 23, 2021

2 bulldog puppies stolen from Richmond home found safe

Credit: WTVR - Scripps
Duration: 00:27s 0 shares 1 views

2 bulldog puppies stolen from Richmond home found safe
2 bulldog puppies stolen from Richmond home found safe

Two bulldog puppies who were reported missing two weeks ago from a Richmond home have been found safe.

FOUND SAFE - ACCORDING TOCRIME INSIDER SOURCES.THESE TWO DOGS WERE REPORTEDMISSING TWO WEEKS AGO FROM AHOME IN RICHMOND ON PENSACOLAAVENUE.SOURCES SAY THEY WERE FOUNDTHKANS TO A CRIME INSIDERTIPSTERAFTER OUR STORY AIRED.THEY WERE FOUND ONGLENFIELD AVENUE IN SOUTHRICHMOND - ABOUT EIGHT MILESFROMWHERE POLICE SAY THEY WERESTOLEN DURING A BREAK-IN.ONE WAS RECOVERED YESTERDAY ANDTHE OTHER WAS FOUND TODAY.THOSE SOURCESADD THAT TWO PEOPLE HAVE BEENARRESTED AND CHARGED WITHTHE THEFT.