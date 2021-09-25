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Global Edition
Wednesday, October 13, 2021

Upstate man arrested again on child sexual abuse material, officials say

Credit: WYFF
Duration: 00:29s 0 shares 1 views

Upstate man arrested again on child sexual abuse material, officials say
Upstate man arrested again on child sexual abuse material, officials say
Upstate man arrested again on child sexual abuse material, officials say

ANTHONY SHAQUILLE IRBY OFSIMPSONVILLE IS ACCUSED OFDISTRIBUTING MATERIALS RELATEDTO CHILD SEX ABUSE.POLICE ARRESTED THE 28 YEAR OLDYESTERDAY OFFICIALS SAY HE ISCHARGED WITH FOUR COUNTS OFSEXUAL EXPLOITATION OF A MINORIN THE SECOND DEGREE EACH CHARGECARRIES A MAXIMUM OF 10 YEARS INPRISON IF HE’S CONVICTEDOFFICIALS SAY IRBY WAS