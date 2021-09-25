Upstate man arrested again on child sexual abuse material, officials say
Upstate man arrested again on child sexual abuse material, officials say
Credit: WYFFDuration: 00:29s 0 shares 1 views
ANTHONY SHAQUILLE IRBY OFSIMPSONVILLE IS ACCUSED OFDISTRIBUTING MATERIALS RELATEDTO CHILD SEX ABUSE.POLICE ARRESTED THE 28 YEAR OLDYESTERDAY OFFICIALS SAY HE ISCHARGED WITH FOUR COUNTS OFSEXUAL EXPLOITATION OF A MINORIN THE SECOND DEGREE EACH CHARGECARRIES A MAXIMUM OF 10 YEARS INPRISON IF HE’S CONVICTEDOFFICIALS SAY IRBY WAS