Suspected Human Remains Found in Lafayette Parish
Suspected burnt human remains found on Lafayette Parish property
Suspected burnt human remains found on Lafayette Parish property
Suspected Human Remains Found in Lafayette Parish
WORK IS UNDERWAY TO IDENTIFYWHAT ARE BELIEVED TO BE HUMANREMAINS FOUND ON A PROPERTY INLAFAYETTE PARISH.DEPUTIES WERE CALLED TO BURBANKROAD, AN AREA OF THE PARISHSOUTH WEST OF DUSON.
THREE'SON THE STREET-- VICTOR JORGES--HAS MORE ON THEQUESTIONS SURROUNDINTHG ESUSPICIOUS DISCOVERY, VIORCTVICTOR ON CAM LAFAYETTE PARISHSHERIFF'S OFFICE RECEIVED A CALLAROUND 10:30 ON THURSDAY MORNINGABOUT SUSPECTEDHUMAN REMAINS IN A BURN PILE.AND NOW NEIGHBORS TELLE, MTHEY'RE AFRAIDFOR THEIR SAFETY.
SOT GLENDAWILTZ / NEIGHBOR " IF SOMEBODYDID SOME HARTOMSOMEONE NEXTDOOR TO YOU, I MEAN,WHO KNOWS... IT COUD'VE BEEN ONEOF US.
SI OAM A LITTLE WORRIED NOW."HOURS AFTER THE SCENE WASCLEARED--YOU CAN STILL SEE CRIME SCENETAPE ON THIS PROPERTY-- WHEREDEPUTIES WERCALLED THURSDAY MORNINGWONDERING WHAT'S GOING ON, ANDHOPE EVERYTHING IS OKAY."GLENDA WILTZ LIVES NEXT DOOR TOTHE PROPERTY.YOU CAN STILL SEE A PILE OFASHES, JUST FEET FROM THE HOME."I'M STILL IN SHOCK.UNTIL IACTUALLY HEAR, THEY REALLY SAYATTHWHAT IT REALLY IS, IT'S KINDASCARY."VIC ON CAM LPSO AND THLAFAYETTE PARISHCORONER'S OFFICE ARE WORKING TODETERMINE A CAUSE OF DEATH ANDIDENTIFY THE SUSPECTED HUMANREMAINS.
3OTS IN LAFAYETTEPARISH, VJO, KATC TV 3OCHSNER HEALTH IS ADDING A FEETO THEIR INSURANCE COVERAGE FORSPOU
Suspected burnt human remains found on Lafayette Parish property