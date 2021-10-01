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Global Edition
Tuesday, October 19, 2021

Truman Medical Centers is now known as University Health

Credit: 41 Action News
Duration: 02:47s 0 shares 3 views

Truman Medical Centers is now known as University Health
Truman Medical Centers is now known as University Health
Truman Medical Centers has changed its name to University Health.

BEGINNING TODAY -TRUMAN MEDICALCENTERS IS NOWUNIVERSITY HEAH.LTUNIVERSITY HEALTHPRESIDENT AND C-E-OCHARLIE SHIELDS JOINSUS LIVE THIS MORNING TOTALK ABOUT THIS..THANKS FOR JOINING US--TELL US-- ATWHPROMPT TEDHE NAMECHAN?WHILE WE HAVE YOUHEAR WE WANTED TO ASKABOUT UNIVSIERHEALTH'S VACCINEMANDATE.EARLIER THIS WEEK WELEARNED 39 EMPLOYEESPLAN TO RESIGN FROMUNIVERSITY HEALTH THISWEEK FOR NOTFOLLOWING THE VACCINEMANDATE.IT'S ABOUT ONE-PERCENTOF THE TOTAL NUMBER OFYOUR EMPLOYEES.WERE YOU PREPAREDFOR THIS?

DO YOU FEEL ITWAS WORTH ITTHANK YOU SO MUCH FORJOING

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