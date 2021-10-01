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Friday, October 1, 2021

Tulare County Sheriff's Office warns about latest TikTok challenge

Credit: 23ABC News | Bakersfield
Duration: 00:53s 0 shares 1 views

Tulare County Sheriff's Office warns about latest TikTok challenge
Tulare County Sheriff's Office warns about latest TikTok challenge

The Tulare County Sheriff's Office is the latest law enforcement agency to warn students about a social media trend that could put them behind bars.

THE TULARE COUNTY SHERIFF'SOFFICE IS THE LATEST LAWENFORCEMENT AGENCY TO WARNSTUDENTS ABOUT A SOCIAL MEDIATREND THAT COULD PUT THEM BEHINDBARS.IN A FACEBOOK -- POST THESHERIFF'S OFFICE MENTIONED THATTHE DEVIOUS LICKS CHALLENGE HASBEEN ENCOURAGINGSTUDENTS TO STEAL SOMETHING FROMSCHOOLS SUCH AS SOAPDISPENSERS.BUT IN OCTOBER THE CHALLENGEASKS SDETUNTS TO PHYSICAY LLHIT A STAFF MEMBER.THE SHERIFF'S OFFICE WARNS THATTHESE ACTIONS E ARCRIM AESND THEY WILL BE TAKENTHEM SERIOUSLY.BACK IN SEPTEMBER WE DID REACHOUT TO K-H-S-D ABOUTTHE TREND.THEY SENT US A STATEMENT THATSAID IN RTPAQUOTE THIS TREND INVOLVESENCOURAGING TEENS TO STEALAND DAMAGE SCHOOL PROPERTY.

ITIS A SERUSIOOFFENSE, AND IF A STUDENT ISFOUND TO BE STEALINGIN,POSSESSION OF A STOLEN ITEM, ORDAMAGING SCHOOLPROPERTY, THE DISTRICT WILL TAKEAPPROPRIE ATDIIPSCLINARY ACTION AND POSSIBLYFILE CRIMINALCHARGES.

END QUOTESTARTING TODAY... PE