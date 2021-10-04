Here's how you can donate to Real Men Wear Pink to help fight breast cancer

Every year, close to 270,000 women and more than 2,000 men are diagnosed with breast cancer in the United States.
Every year, close to 270,000 women and more than 2,000 men are diagnosed with breast cancer in the United States.
AT CORPUS CHRISTI’S RIVER HISLLCOUNTRY CLUB.LUNCH AND THE AWARDS CEREMYONSTART AT NOON.EVERY YEAR CLOSE TO270-THOUSAND WOMEN AND ORVE2-THOUSAND MEN ARE DIAGNOSEDWITH BREAST CANCER IN THE U-S.THE MONTH OF OCTOBER WLILGO PINK TO BRING AWARENESSND ASUPPORT TO FINDING A CURE.{***VO**}FOR E THTHIRD YEAR IN AROW, I’LL JOIN A GROUP OFCOMMUNITY LEADERS AS ANAMBASSADOR FOR REAL MEN WEARPINK.I HOPE NOT ONLY RAISEAWARENESS BUT MORE IMPORTANTLYMONEY THAT WILL BE USED HERE INTHE COASTAL BEND.MY GOAL IS TO RAISE 25-HUNEDDRDOLLARS BUT I EDNE YOUR HELPO TSUPPORT ME IN THE FIGHT AGAINSTBREAST CANR.CEGO TO KRIS6-CARES-DOT-COM,