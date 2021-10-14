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Global Edition
Sunday, October 17, 2021

Silent Night memorial service and parade

Credit: WXMI - Scripps
Duration: 00:27s 0 shares 1 views

Silent Night memorial service and parade
Silent Night memorial service and parade

The Grand Rapids Fire Department honors its fallen firefighters with the annual Silent Night Parade.

IN GRAND RAPIDS, MO FOX 17 NEWS.A SOMBER EVENING AS THE GRANDRAPIDS FIRE DERTPAMENT HELD ITS"SILENT NIGHT PARADE"... THE ANNUAL REMEMBRANCECEREMONY HONORS FALLENFIREFIGHTERS... BOTH ACTIVE ANDRETIRED... NO MATTER IF EYTHDIED IN THE LINE OF DUTY OR NOT.THIS EVENT HONORED THOSE LOST INBOTH 20-20 AS WELL AS THIS YEAR.THE CEREMONY BEGAN AT CALDERPLAZA D ANENDED AT DEVOSCHILDREN’S HO