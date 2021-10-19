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Global Edition
Tuesday, October 19, 2021

ALCS in Boston means big business for Fenway businesses

Credit: WCVB
Duration: 01:07s 0 shares 1 views

ALCS in Boston means big business for Fenway businesses
ALCS in Boston means big business for Fenway businesses
Businesses near Fenway Park are booming with the help of the ALCS.

ECONOMIC BENEFITS THE SERIESS IBRINGING.MATT: THE ALCS RETN URTO FENWAYMEANS A BIG BOOST FOR BUSINEESSSAND VENDORS HIT HARD BY THEPAEMICNDSEVERING UP SOME OF ETHBALLPARK’S GREATEST EATS“A"VENDORS SAY THE NEXT TWO DAYSWILL BE HUGE.WITH GAMES 4 AND 5 AT FENWAY,BUSINESSES ARE STOCKING UP ONINVENTORY.LAST NIGHT, LONG LINES WRAPPEDAROUND FANS’ FAVORITE SPOTS A“AND OTHERS PICKED UP NEW SWAG.A BUMP IN SALES, HELPINGBUSINESSES BOUNCE BACK FROM THEPANDEMIC.