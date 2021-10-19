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Global Edition
Wednesday, October 27, 2021

Rain on the way!

Credit: KSBW
Duration: 02:27s 0 shares 1 views

Rain on the way!
Rain on the way!
KSBW 8 Meteorologist Gina De Vecchio has your local weather forecast.

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