How Long Did TJ wrote "Ikaw At Ako?" | Tama Ba Yern?! The Podcast Season 2

Who would’ve thought that “Ikaw At Ako” was only written and finished for a week?

Know more about TJ’s songwriting in this clip!

Meron ka bang kanta na kapag pinatugtog mo dati sa mp3 player na dinownload mo sa LimeWire, gusto mo na lang tumingin kawalan habang tumutulo yung ulan sa bintana, may pakape pa?

Ang drama!

Pero tbh, may mga kanta talaga na lahat nagpapadama satin lahat ng pwedeng maramdaman natin.

In this episode, pinagusapan namin ang musika at ang mga "little things" na naappreciate namin in life kasama ang apaka gwapong singer/songwriter, TJ Monterde!

