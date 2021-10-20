Serial burglar hitting cities across Hampton Roads
Credit: WTKR - ScrippsDuration: 00:31s 0 shares 1 views
YOU "INSIDE THE INVESTIGATION"AS POLICE FROM MULTIPLE CITIESLOOK FOR- WHAT THEY ARECALLING - A SERIAL BURGLAR.
INA LITTLE MORE THAN A MONTH -HEHAS TARGETED NEIGHBORHOO DSINVIRGINIA BEACH AND NORFOLK.THE MAN IS BRAZE,N CAUGHT ONVIDEO AND HAS A VERY DEFININGCHARACTERISTIC.LET'S GO NOW TO REPORTER ERINMILLER WITH MORE.
ERIN?YES, YOU'LL NOTICE IN THEVIDEO WE'RE ABOUT TO SHOW YOUTHAT HE HAS A VERY DISTINCTLIMP..
WHICH POLICE ARE HOPING