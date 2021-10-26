Game Changers (Monday October 25, 2021)
KRTV Game Changers (Monday, October 18, 2021)
KRTV Game Changers (Monday, October 18, 2021)
Game Changers (Monday October 25, 2021)
IN THIS WEEK’S MTNGAMECHANGERS..{THE REGULAR SEASON IS OVER -AND IT’S PLAYOFF TIME INMONTANA... LET’S TAKE A LOOKAT THE BEST MOMENTS FROM THEFINAL WEEK OF THE REGULARSEASON..
IN THIS WEEK’S MTNGAMECHANGERS..}{THE NEWBERRY OPENED IN GREATFALLS LAST WEEK - AND BEFORETHE FIRST BAND PLAYED, SHETESTED OUT THE DANCE FLOOR..}{NAT}{SHE ALSO HAD A CHANCE TO MEETSOME NEW FRIENDS..}{NAT}{TO THE GAMES - AT NUMBERFIVE..
BOZEMAN AT BILLINGSWEST..
ISAIAH CLAUNCH CONNECTSWITH CADEN DOWLER..
MAKES ONE,TWO, THREE, FOUR TACKLERSMISS..
AND GOES 77 YARDS FOR ASCORE..
WEST WINS 35-3..}{NO.
4 GREAT FALLS CROSSTOWN..REED HARRIS CONNECTING WITHGARRETT STONE ON BACK TO BACKTOUCHDOWNS!
THE BISON WINTHEIR 5TH STRAIGHT GAME..35-21..}{NO.
3 CROSSTOWN FOOTBALL INHELENA KADEN HUOT IS ANARTIST..
DROPS A DIME TO CHASEMCGURRAN IN THCOE RNER OF THEENDZONE!
IT’S A TOUCHDOWN FORTHE BENGALS..
HELENA WINS21-7..}{NO.
2 MSU-NORTHERN GETS THEMONKEY OFF THEIR BACKS..
THEYTOP EASTERN OREGON 22-20 INFIVE OVERTIMES..
TO SNAP A 21GAME LOSING STREAK, AND A47GAME CONFERENCE LOSINGSTREAK..
AND THE CELEBRATIONWAS ON FOR THE LIGHTS..}{NO.
1..
THE LEWISTOWNFOOTBALL TEAM, DESERVES ALLTHE CREDIT.
LESS THAN A WEEKAFTER LOSING SENIOR CAPTAINAND LEADER DYLAN MORRIS IN ACAR ACCIDENT, THE EAGLES TOOKTHE FIELD FOR A GAME..
ANDBEAT MILES CITY 7-0 TO CLOSETHE REGULAR SEASON..
AND AFTERTHE GAME, EMOTIONS STAEDRTROLLING..
AS THEY HONOREDMORRIS ON THE FIELD..}{WE CAN’T BE EVERYWHERE, BUTIF THERE’S A PLAY OR A MOMENTYOU THINK WE SHOULD SEE..
SENDAN EMAIL TO SPORTS@KRTV.COM..
KRTV Game Changers (Monday, October 18, 2021)