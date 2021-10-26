Morgan Wallen adds to busy schedule

Morgan Wallen tickets go on sale at Rupp Arena this Friday.
Morgan Wallen's $500K donations to black-led groups reportedly missing
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Morgan Wallen tickets go on sale at Rupp Arena this Friday.
COUNTRY MUSIC ISGOING TO BEPLAYING AT RUPPARENA, ANDTICKETS GO ON SALETHIS FRIDAY.COUNTRY MUSICIANMORGAN WALLENWILL BE HEADLININGRUPP ON DECEMBER4TH.IT'S EXPECTED TOBE A BIG CONCERT INTHE BUSY LINE-UPFOR RUPP ARENA.LEX 18'S ANGIEBEAVIN HAS MOREON WHAT'S TOCOME.THE RECENTLY-UPDATED -- ANDPARTIALLY STILLUNDERCONSTRUCTION --CENTRAL BANKCENTER ... WHICHHOUSES RUPPARENA ... IS READYFOR MORE COUNTRYMUSIC FANSJESSICA VALO,MARKETING ANDBOOKING MANAGER- 6:13:30 "THERE'SSO MANY NEWTHINGS; NEWENTRANCES, NEWNOOKS ANDCRANNIES, NEWBUILDINGS, NEWROOMS. IT'S JUSTBEEN REALLY COOLTO SEE IT POP UPFROM THE GROUNDUP." :41AFTER MONTHS OFLIMITED SHOWS ...OR EVEN NO SHOWSLAST YEAR ... SEEINGTHE CONCERT ANDEVENT LINE-UP PICKUP WITH BIG NAMEACTS ... IS ANEXCITING TIME FORTHE EVE NTORGANIZERS.6:12:31 "IT'S REALLYEXCITING.
IT'S NICETO BE ABLE TO BEBACK HERE, BRINGPEOPLE IN, HAVETHEM ENJOY ASHOW." :36JUST ANNOUNCED --COUNTRYSUPERSTARMORGAN WALLENWILL BE PLAYINGRUPP ARENA ONDECEMBER 4TH.THIS FOLLOWS A BIGJASON ALDEANCONCERT THIS PASTWEEKEND ... AND ISONE OF MANYCONCERTSUPCOMING.6:12:17 "WE HAVE ALOT OF COUNTRYARTISTS BUT ASIDEFROM THATTHERE'S A LOT OFDIFFERENTGENRES COMINGTHROUGH." :226:12:40 "NO MATTERWHAT MUSICYOU'RE INTOYOU'LL BE ABLE TOFIND SOMETHINGHERE IN THE NEXTFEW MONTHS." :45HEADLINER WALLENWILL BE JOINED BYGUEST ARTISTS,COUNTRY MUSICIANSHARDY AND ERNEST.EARLY IN 20-21WALLEN WASCAUGHT ON CAMERAOUTSIDE HIS HOUSECALLING HIS FRIENDA RACIAL SLURAFTER A NIGHT OUT.HE ISSUED ANAPOLOGY AND ALSOHAS SAID SINCETHAT NIGHT HE'SWOKRED ONSOBERING UP.MORGANWALLEN/YOUTUBE-- 2:21 "MWORDY SMATTER.
A WORDCAN TRULY HURT APERSON.
AND ATMY CORE THAT'SNOT WHAT I'M OKWITH." :28AS FOR THEBOOKING AT RUPP INDECEMBER...DESPITE ANYCONTROVERSYSURROUINNDGWALLEN, IT'SEXPECTED TO BE ABIG EVENT -- WITHBIG TICKET SALESCOME FRIDAY.IN LEXINGTOANN EGIBEAVIN LEX 18 NEWS.
Morgan Wallen's $500K donations to black-led groups reportedly missing