Nevada DMV issuing refunds for tech fees

The Nevada DMV will be issuing cash refunds for tech fees collected from customers.
The Nevada DMV will be issuing cash refunds for tech fees collected from customers.
NEXT MEAL IS COMING FROM.THE NEVADA D-M-VIL WL BEISSUING CASH REFUNDS FOR TECHFEES COLLECTED FROM CUSTOMERS.THE DEPARTMENT SAYS --THE REFUND PROGRAM IS EXPECTEDTO START IN MID-DECEMBER.IT IS FOR CUSTOMERSIMPACTED BETWEEN JULY OF 2020 TOAUGUST OF THIS YEAR.THE REFUNDS WILL BEAVAILABLE AT ANY D-M-V OFFICE ORCOUNTY ASSESSOR WHERE D-M-VSERVICES ARE OFFERED.THE REFUNDS ARE TIED TO ANEVADA STATE SUMPREME COURT