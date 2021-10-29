Country band with Virginia ties to close out After Hours Concert Series

A popular country music band will close out this years After Hours Concert Series.
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SERIES IS COMING TO AN END.ANTOINETTE ESSA TELLS US MOREABOUT THE COUNTRY MUSIC BANDTHAT WILL HELP CLOSET OUTHE SEASON.HTTPS:OLD DOMINION - I WAS ON A BOATTHAT DAYTRACK OLD DOMINION ISCOMING HOME TO VIRGINIA..AGAIN!HTTPS:TRACK PERFORMING AT MEADOW EVENTPARK, WRAPPINGUP THE 2021 SEASON.MATTHEW CREEGERAFTER HOURS CONCERT SERIES :18VERY SUCCESSFULWE'RE AT THE LAST SHOW OF THESEASON COULDN'T BE HAPPIERBRINGING OLD DOMINION THISFRIDAY :25TRACK THIS ISN'T THE FIRST TIMEOLD DOMINION WILL BEPERFORMING FOR THE SERIES, THEBAND OKTO THE STAGE IN THESUMMER OF 2018, THEY'RE ALSO NOSTRANGER TO VIRGINIA.1:15 THEY'RE DEFINITELY A HUGERICHMOND, VIRGINIA BANDS,VIRGINIA IN GENERAL, THEIR FRONTMAN IS ACTUALLY FROMJAMES MADISON HE REPRESENTS THEMPOURDLY, BECAUSE THEY'RE FROMVIRGINIA FANS ARE PUMPED UP, THEBAND IS PUMPEDP.
U1:34.TRACK MAKING IT A GREAT NIGHTFOR MUSIC.IN A FACEBOOK LIVEEARLIER IN OCTOBER, THE BANDTALEKD ABOUT SEVERALTHINGS INCLUDING THE TITLE OFTHEIRNE AWLBUM TIME, TEQUILA &THERAPY, AND A RECIPE FORHALLOWEEN PANCAKES.7:29-40 "TELL US THE ALBUM TITLE"THEE RIS A LINE IN ONE OF THESONGSON THE ALBUM CALLED NO HARDFEELING" HTTPS:NATS - SONG STARTS WITH THE LINE- TIME, TEQUILA &THERAPY HTTPS: 21:41-22:01 THEDAY AFTER HALLOWEENPANCAKES WHIP UP SOME PANCAKEBATTER FOR EACH DIFFERENTPANCAKE CHOP ONE OF YOURHALLOWEEN CANDIES, SWIVEL ITIN..THAT'S A GOOD IDEA, BABY RUTHPANCAKES.YEAH, YEAH MAN.HTTPS:TRA CKOLD DOMINION PERFORMSFRIDAY, OCTOBER 29 ATMEADOW EVENT PARK, IN DOSWELL,DOORS WILL OPEN AT 5PM, CAITLYNSMITH OPENS AND OLD DOMINION ONSTAGE AROUND 8.USE TAKE #2 THE CONCERT IS RAINOR SHINE EXCEPT IN THE CASE OFSEVERE WEATHER.FR TIOCKETS VISITAFTER-HOURS- CONCERT-SERIES-DOT-COM.ANT
After rising to fame from TikTok, country music singer Cooper Alan will open for Chris Janson at this weekend's Chesterfield After..