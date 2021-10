Credit: In The Know Wibbitz

Looking for new ways to use your sous vide machine? Try one of these delicious recipes

Here are five delicious sous vide recipes from TikTok.1.

Sous vide 24-hour oxtails.For tender meat that falls off the bone, try this sous vide 24-hour oxtail recipe.2.

Sous vide lobster linguine.This sous vide lobster linguine is so decadent.3.

Sous vide poached pears.These sous vide poached pears make the perfect cozy autumn dessert.4.

Sous vide coffee butter.This sous vide coffee butter proves there’s no limit to what you canmake with a sous vide machine.5.

Sous vide beef dip sandwiches.This sous vide beef dip sandwich makes for a hearty, satisfying lunch