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Global Edition
Saturday, October 30, 2021

Friday Night Live Week 9: Broken Arrow beats Norman 28-13

Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2
Duration: 00:38s 0 shares 1 views

Friday Night Live Week 9: Broken Arrow beats Norman 28-13
Friday Night Live Week 9: Broken Arrow beats Norman 28-13

IN 6-A-ONE --42NOTIHNG THE FINAL.AND BROKEN ARROW -IN A CLOSE ONE EARLY OUT WEST.MAURION HORN -SCROES ROFM CLOSE YARDAGERIGHT AWAY,BUT IT )S ALL B-A WOULD GET INTHE FIRST HALF.7-6 AT HALFTIME -BUT THE PLAYMAKERS,SHOWED UP TO PLAY.SECOND HALF -HORN GET HSIS SECOND OF THEGAME -HE WASN )T DONE -BACK TO HIM IN AM OMENT.BECAUSE THIS -WAS A THING OF BEAUTY.R-J SPEARS-JENNINGS -STREAKING TO THE ENDZONE -THE CONCENTRATION OVER THEDEFENDER -HAULS IT IN FOR THE SCORE!WHAT A PLAY BY THE O-U COMMIT.I PROISMED MORE MAURION HORN -AND IT )S HIS BEST OF THENIGHT.49 YARDS OUT -TWO BEAUTIFUL CUTS -BREAKS A COUPLE TACKLES -

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