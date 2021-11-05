Funeral set for Unified Fire Captain who died of COVID-19
CEMETERY INVERNALOL FLOWINGMEMORIAL SERVICE AND FUNERALPROCESSI AND TOMORROWUNIFIED FIRE.
CAPTAIN MERRILLBONE WILL BE LAID TO RE.
STTHE61 YEAR-OLD DIED FROM COVID-19LAST WEEKEND.
VIA EWING ISBEING HELD TONIGHT AT LARKINMORTUARY IN RIVER 10 FROM 5 TO8 AND IS OPEN TOTHE PUBLICUNIFIED FIRE AUTHORITYCONSIDERS THIS A LINE OF DUTYDEATH.
SO SPECIAL HONORS WILLTAKE PLACE DURING TOMORROW'SFUNERAL.
THAT RVSEICE IS OPENTO THE PUBLIC AND BEGINS AT11:00AM AT OLYMPUS HIGH SCHOOLAND HOLIDAY.
IF YOU PLAN TOATTEND, THE FAMILY ASKED YOUTO WEAR A SKMAAND TAKE NOTEOF THE PROCESSI ONROUTE.
IFYOU'LL BE TRAVELING IN THEAREA.
IT STARTS AT LARKINMORTUARY AROUND 7.45.
TOMORROWMORNING.
E THPROCESSIONTRAVELS EAST ON 100.
26 SOUTHTO I-15 NORTHBOUND AND THEBELT ROUTE.
AND THEN WEST ON