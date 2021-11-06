FNF Week 10: Lafayette v Acadiana
UL Lafayette continues Homecoming Week events
KATC - Arcadiana
FNF Week 10: Lafayette v Acadiana
RIVALS IN LAFAYETTE TONIGHT.2ND HALF RAMS ALREAD UP 28-0.LIONS QUARTERBACK GRAYSONSAUNIERBUYS HIMSELF SOME TI.
MEBUTJAYLON LAWRENCE IS THE TIMEKEEPER.
THE MSRALINEBACKER LAYING THE WOOD TOFORCE A PUNT.NEXT DRIVE FOR ACADIANA.
IT'STHE RUSSELL BABINEAUX SHOW.FIRST HE GETSTHE PITCH TO THE LEFT... ANDTURNS UP THE FIELD FOR A 25 YARDGAIN.THE VERY NEXT PLAY.
AYDENTRAHAN PITCHING TO BABINEAUXAGAIN.
THIS TIME TO THE RIGHT.AND ITS NIT GHNIGHT.
15 YARD TOUCHDOWN.
35-0.LATER IN THE 3RD... LIONS TRYINGTO PUTSOMETHING ON THE BOARD.
SAUNIERTO ETHAN JEAN.
FOR THE 3 YARDORSCACADIANA 45 LAFAYETTE 8COMEAUX IS 2 SPOTS AWAY FROM THE