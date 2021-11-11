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Thursday, November 11, 2021

Goodwill offers free computer training to veterans in need

Credit: Kris 6 News
Duration: 00:28s 0 shares 1 views

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